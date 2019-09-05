公車站科技執法桃園增10處 違停少3成

2019-09-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府繼公告六處公車停靠區為科技執法區後，又持續公告加入桃園區敏盛醫院等十處，另警告系統除LED看板外，也增加廣播車牌方式提醒車主自主駛離，避免被警方取締。經統計顯示，勸導期間十處科技執法區域違停車輛減少約三成，讓公車停靠更方便，同時提升乘客上、下車安全。

增加廣播車牌提醒駛離

新增的十處「交通違規科技執法」場域，桃園區包含中正路大興西路站（往火車站）、福安宮站（往蘆竹方向）、敏盛醫院站（往桃園方向）、中山路中平路口站（往中壢方向）；八德區包含部立桃園醫院站（往中壢、桃園方向各一處）、大湳站（往大溪方向）；龜山區迴龍商場站（往桃園方向）；中壢區伯公廟站（往中壢方向）；平鎮區華廈山莊站（往中壢方向），各站皆設科技執法牌面、違停告警LED牌面與告警喇叭提醒駕駛注意。

交通局長劉慶豐表示，這十處科技執法區域，採用地磁、車牌辨識系統、事件偵測系統、資訊顯示告警系統（含聲音告警），於今年五月設置完成，歷經八十六天的勸導期，於七月二十六日正式開罰；交通局也統計，這些區域五月份平均每天違停數量約四四○件，到了六、七月開罰前的勸導期，每天違停數量已降至三一○件，大約減少三成。

全市目前累計16處執法

劉慶豐表示，桃園市最先公告科技執法區域是內壢火車站（往桃園方向）、於三月一日起開罰，六月一日再公告五處開罰地點，包含八德區小大湳站（往大溪方向）、八德區陸光四村站（往大溪方向）、八德區瑞發家園站（往大溪方向），以及桃園火車站計程車排班區近遠東百貨紅線處、中壢火車站前站汽車及計程車下客區，桃園市目前累計十六處科技執法區域。

劉慶豐表示，交通局在內壢火車站公車停靠區建置全國首座違停智慧偵測系統，違停取締件數由每月一一○件降至五件，警力每天出勤次數也從十三次降至三次，因成效顯著，陸續於各重要交通節點擴大建置，只要在科技執法區範圍違停，現場即會顯示警示標語，並自動蒐證違規車輛照片、錄影檔，傳送至違規偵測平台，以利進行後續舉發。

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