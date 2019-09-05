黃之鋒訪台 林智堅臉書發文撐香港

2019-09-05

〔記者洪美秀／竹市報導〕香港反送中持續進行，而香港眾志祕書長黃之鋒前天到台灣拜會民進黨中央，表達希望香港能真正獲得改變、擁有像台灣這樣的民主，要讓「今日台灣，明日香港」成真。對此，關注香港情勢發展的新竹市長林智堅昨天也在臉書對黃之鋒來台表達看法，除支持香港爭民主自由，也期許台灣政治工作者認真看待香港反送中事件，林智堅此舉應是綠營縣市首長率先表態的市長。

率綠營縣市首長之先表態

林智堅說，現年廿二歲的黃之鋒，早在十七歲就站在香港雨傘革命的前線，展現出超齡的成熟與穩重；而十七歲的時候我們在做什麼，認真去思考，就會感受到這一代港人肩上重中之重。

他說，身為台灣政治工作者，對於追求民主化的歷程、還有街頭運動並不陌生；但面對港府甚至是背後中國勢力的，為了自由、為了民主站出來，這之中的壓力和決心值得敬佩。

林智堅說，身為三個孩子的爸爸，多數人總希望自己的孩子不要受傷、能夠安穩地長大，看到香港的年輕人投入一場似乎無止盡的戰鬥，令人鼻酸；有人說香港的年輕人在這個夏天被迫學習長大。

支持港人追求民主和自由

林智堅也呼籲港府回應港人訴求，建立真正有效的溝通平台，讓事件和平落幕；而民主和自由是普世的價值，他堅定支持香港人民追求民主與自由生活的訴求，強調，當權者也是擁有解決問題之鑰的人，不要讓社會處於高度緊張與對立的情勢，才是政治工作者的本命。

他強調，撐香港，除是個口號，也可以是個行動，鼓勵大家從自身做起，主動瞭解港人的訴求，與更多在台灣的港生進行交流和溝通。

可連結新竹連儂牆，了解香港反送中運動：https://drive.google.com/file/d/1xbc73ylbGHLCZHnUIMzhcWAjVDMUhjui/view?usp=sharing。

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