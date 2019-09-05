防備災教育 慈濟攜手苗縣府

2019-09-05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕慈濟基金會在苗栗慈濟園區，設立全台首座慈濟防備災教育中心，昨天與苗栗縣政府簽署合作備忘錄，雙方將在防災機制、環保生態推廣教育及相關政策，增進分享資源及合作，促進社會照護、提升防災意識、終身教育學習，及推動健康生態永續教育。

慈濟將全國首座防備災教育中心落腳苗栗，引進全球賑災經驗的訓練資源和模擬實境場域，包含行動廚房、組合屋、生質燃料汽化爐、運載物資的全地形機動車，以及災後缺乏乾淨飲用水時的淨水設備，如淨水車、淨水船等。

基金會繼七月與中央氣象局與慈濟基金會簽署「防賑災氣象運用及教育推廣合作」備忘錄，加強防救災效率，對於氣象預報、地震測報與防災觀念，昨再與縣府簽署合作。

慈濟與縣府合作模式，主要有「慈善防災」、「生態環保」、「福慧關懷」及「地方創生」等工作，期透過政府與民間共同落實地方創生及政府推動相關政策，促進地方發展、社會照護、提升防災意識及終身教育學習，推動健康生態永續教育。

消防局則指出，在苗栗慈濟園區新穎先進的防備災教育中心基礎下，兩單位合作與需求包括防災、環保、關懷及創生等主軸，希望未來落實守護樹林與生態的同時，將生態、環保、防災垂直整合，打造成人文生態的「防災教育園區」，帶動民眾從認知進入行動階段。

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