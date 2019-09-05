接力慶中秋 苗栗7鄉鎮晚會登場

2019-09-05

〔記者蔡政珉、彭健禮、鄭名翔／綜合報導〕中秋節將屆，華山基金會昨天於苗栗縣後龍鎮舉辦「千歲烤肉宴」，為縣內弱勢獨居長輩提前慶中秋；縣內有七個鄉鎮將辦理中秋晚會，於六日陸續熱鬧登場，除有歌手助陣，各鄉鎮也規劃特色活動，精彩可期。

竹南、三義 6日邀來藝人開唱

竹南鎮公所將於九月六日晚上六點半，於照南國中分校預定地舉辦竹南中秋晚會，將邀請龍千玉、江志美等藝人表演，與鎮民同歡慶中秋。

三義鄉公所則融合國際慢城、客家文化，將於六日晚間六點起，在河川加蓋廣場登場，邀台語歌王高向鵬等卡司熱力開唱，並結合愛心做公益與環保愛地球的理念，推出發票換摸彩券、月餅，及鐵鋁罐、保特瓶換環保酵素。

銅鑼、獅潭 7日有摸彩、抽獎

銅鑼鄉公所將於七日下午三點半起，在銅鑼火車站舉辦中秋晚會，有客家美食 、趣味競賽、 摸彩與煙火秀及客家歌手龍宣亘等演唱。

獅潭鄉將在七日下午六點起，於竹木社區活動中心前廣場舉辦，將表揚長青楷模、敬老楷模，還有舞蹈表演、口說藝術、民歌演奏與抽獎活動等。

苑裡12日 西湖、大湖13日舉行

苑裡鎮公所則在十二日晚間六點，於三里活動中心前廣場，將有摸彩、歌星演出。

西湖鄉公所十三日下午四點起，於五龍宮旁廣場舉辦，有闖通關、摸彩、親子創意繪圖，還有精彩的「客家傳統布馬陣︱劉媒婆娶親記」 。

大湖鄉則於十三日下午三點半起，於大湖鄉廣停二廣場舉辦，有削水梨競賽、打客家粢粑體驗及親子 DIY 月餅，及客家金曲歌手東東湯運煥、大型魔術秀與壓軸摸彩。

勸募關懷禮 華山基金會盼支持

另，縣府昨天也結合人安基金會在苗市天后宮擧辦寒士慶中秋活動，提供義診、義剪，並安排就業媒合，邀請二百五十名寒士們提前歡度中秋佳節。華山基金會也積極勸募中秋關懷禮，苗栗尚缺三百六十一份，盼各界支持，每份三百元讓弱勢長輩擁有溫馨中秋。

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