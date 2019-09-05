音樂節玩浪漫 墾丁「秋天不吶喊」

2019-09-05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕春吶、春浪離開墾丁，屏東縣政府今年九月起將建立音樂活動新品牌「秋天不吶喊音樂節」，二十日、二十一日晚間七點至十點，在可容納萬人的墾丁大灣遊憩區登場，拋開電音、搖滾、泡泡趴，改走文青、浪漫風格，邀請遊客坐草地、吹海風，免費入場享受音樂。

20、21日晚間在大灣遊憩區登場

兩天的音樂節分別以「戀愛」及「失戀」為主題，設計不同歌單，九月二十日以戀愛為主題，邀請「全能天后」楊丞琳、「清新歌手」吳汶芳、「創作才女」白安，透過她們的歌聲及歌曲意境，讓觀眾感受純純的戀愛氛圍。

戀愛、失戀為主題 歌后用音樂詮釋

九月二十一日則以失戀為主題，邀請「金曲歌后」艾怡良、「可愛甜心」小球、「天籟歌手」江美琪、「歌壇天后」萬芳，用音樂與歌聲，讓觀眾從中得到療癒以及再次愛的勇氣。

打造屬於屏南地區的新音樂品牌

屏東縣政府傳播暨國際事務處長黃建嘉表示，首次舉辦的「秋天不吶喊音樂節」，是在墾丁音樂性活動的新嘗試，期望透過不同以往的主題，營造氛圍，讓國內外遊客感受到墾丁不再是以往印象中的電音、搖滾、泡泡趴，墾丁也可以很文青、很浪漫，更重要的是希望能打造出屬於屏南地區的音樂品牌。

黃建嘉說，當春吶春浪離開之後，屏東縣政府有責任和義務，讓一個好的音樂節進駐到恆春地區，「別人不辦，我們自己辦」；也就是說，每年春天舉行的「三大日音樂節」不會搬到墾丁，未來會維持在屏東市登場。

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