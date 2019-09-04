維他命C治感冒？ 當心腎結石上身

2019-09-04

記者謝介裕／南投報導

網路盛傳「出現喉嚨痛、咳嗽、鼻塞等感冒症狀時，只要趕快多補充『維他命Ｃ』，便會有『藥到病除』的效果」，醫師和營養師提醒，不要以訛傳訛，否則不但感冒無法治癒，甚至還可能因服用過量維他命Ｃ，增加腎結石等風險。

衛福部南投醫院家醫科醫師許盛榮說，感冒通常是由病毒所引起的上呼吸道感染，而出現流鼻水、鼻塞、打噴嚏、喉嚨痛、疲倦等症狀，依病毒種類不同及每個人體質差異性，所表現出的症狀往往也不會一致，除非是流感，才會有治療的迫切感及緊急性，不然，一般性的感冒，只要患者多喝溫開水、多休息，就算都不服藥，絕大多數的人也都會在一週左右自行康復。

人體1天只能吸收200毫克

面對有不少人將維他命Ｃ視為萬靈丹，一旦出現感冒症狀時，便加重劑量拚命服用，「有病治病，無病強身」；南投醫院營養師蔡秀雯指出，維他命Ｃ的確有促進傷口癒合、燒傷復原、增加免疫力等功能，但必須是人體免疫系統在正常狀態下，才能凸顯應有的保健效果，與網路流傳可以改善感冒症狀或預防感冒是有所不同的，民眾若想補充維他命Ｃ，也可從天然蔬果中攝取，如芭樂、檸檬、柑橘等便都含有豐富的維他命Ｃ。

據衛福部國健署資料顯示，民眾一天不管吃了多少劑量的維他命Ｃ，人體最多只能吸收200毫克，多的會隨尿液排出，但因多餘的維他命Ｃ會代謝成草酸，一旦碰到鈣，便可能結合、沉澱為結石，如發生的位置在腎臟就形成腎結石、於膽囊就是膽結石等，反而有害健康。

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