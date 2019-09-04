退化性關節炎 反覆膝痛 穿客製化鞋墊 有效緩解

2019-09-04

記者陳建志／台中報導

65歲的王先生，退休前從事倉儲工作，每天站10多個小時稀鬆平常，加上休假時喜歡參加路跑，日積月累後，膝蓋內側常感到反覆疼痛，就醫才發現罹患退化性關節炎。醫師建議他接受客製化鞋墊治療，分散足底壓力及改變膝蓋內側受力；王先生使用兩個月後，足底及膝蓋的不適感明顯緩解，足部及小腿抽筋和痠痛也明顯減少。

軟骨磨損 膝內側受力增加

亞大醫院復健部部長周立偉表示，這名患者退休前的工作需長時間站立，也要反覆蹲下、起立清點貨物，假日還常參加慢跑活動，因沒有適當的肌力訓練，造成下肢肌力不足，長期下來罹患退化性關節炎。

周立偉指出，退化性關節炎可分為原發性和次發性，「原發性」多為老化造成，「次發性」則因受傷、代謝性疾病等原因使關節軟骨遭破壞。

隨著工作型態等因素，退化性關節炎有年輕化趨勢，已不再是老年人的專利，包括空姐、櫃姐、作業員、護理師等行業，因長期久站、久走，造成膝蓋內外側受力不平均，導致膝蓋軟骨磨損，內側膝關節空間狹窄，膝內側軟組織受力增加，進而導致內側膝蓋疼痛。

周立偉表示，這名患者檢查後就發現膝蓋內側關節空間狹窄，除要求定期復健，並建議依足型訂製客製化的鞋墊，果然穿上鞋墊後，疼痛感逐漸消失，使用兩個月後，除明顯改善退化性關節炎的疼痛和惡化，足部及小腿抽筋和痠痛也明顯減少。

下肢肌力訓練 防關節老化

亞大醫院職能治療師施益湋解釋，客製化鞋墊是由治療師量測足底壓力及矯正足型後，依最佳的足弓支撐曲面製作成鞋墊，可輔助足底筋膜與肌肉拉力，提供足跟與足弓吸收足部承重的衝擊力，再加上外側楔型設計，減緩關節內側受力。

施益湋表示，包括Ｏ型腿、扁平足、足底筋膜炎、脊椎側彎、骨盆歪斜等民眾，都可依個人體型及足底受力狀況不同，透過客製化鞋墊來減緩症狀，但目前屬自費項目。

周立偉提醒，膝蓋卡卡、無法久站、蹲跪等，都是退化性關節炎的前兆，為預防膝關節提前老化，建議民眾應控制體重、適當運動及接受下肢肌力訓練，並選擇合適的鞋子及鞋墊，避免關節炎上身。

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