揭開百年秘辛 嘉義南靖糖廠調查展出

2019-09-04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉南靖糖廠於一九○八年設立，至今已有一百一十一年歷史，嘉義縣生活美學協會花了兩年時間進行文史調查，昨天在「南靖藝言糖」文藝展，發表調查成果，介紹南靖糖廠歷史、製糖文化、鐵道運輸及日式建築等，協會也結合社區培訓導覽員，將調查報告製成摺頁，推動社區深度旅行。

日治時期發展糖業，政策為「工業日本，農業台灣」，鼓勵民間設置糖廠，南靖糖廠於一九○八年由東洋製糖株式會社設立，採英國機械製造，曾盛極一時，後因製糖傳統產業式微，糖廠於二○○八年不再製糖，轉型為休閒廣場，販售台糖冰品、商品等。

嘉縣文化觀光局補助嘉縣生活美學協會執行社區營造計畫，該協會與靖和、南靖社區及南靖國小花了兩年時間進行南靖糖廠文史調查，調查成果展昨起至十月六日在嘉義縣立圖書館一樓展出，專書有六章，共二十四篇文章，透過調查過程，凝聚社區民眾向心力。

發現許多與糖有關諺語

南靖國小校長暨嘉縣生活美學協會總幹事曾俊銘說，調查過程中，發現許多當地有關糖的諺語，例如「會社故障」代表「無剉，台語音同「無錯」（即正確無誤之意）」，因為日治時代糖廠為製糖株式會社，會社若故障，就沒有採收甘蔗，「採甘蔗」稱為「剉甘蔗」，無採收就是「無剉」；另外如「老漢啃甘蔗（咬牙切齒）、「甘蔗無雙頭甜（無法兩全其美）」，也都很有趣。

糖廠鐵道竟還可運鈔

調查也發現，南靖糖廠鐵道竟還可「運鈔」，國民政府來台後初期，因糖廠員工人數仍多，糖廠小火車會從南靖出發，穿過水上機場，到玉山路頭與嘉義市中山路台灣銀行運鈔車接駁，將糖廠員工薪水運送回糖廠。

曾俊銘說，配合一○八學年度新課綱實施，已將南靖糖廠文史作為校本課程，成果展展出學生對糖廠的繪畫與童詩創作，希望讓學生認同在地文化，瞭解家鄉歷史。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法