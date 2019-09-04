崙背東興國小 打造海綿生態校園

2019-09-04

導水鋪面將雨水存入地下滯洪池

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣崙背鄉東興國小為改善校園前庭容易積水問題，導入「JW生態工法」興建校園，透過導水管、導水鋪面將雨水、地面水導入容量廿公噸地下滯洪池，再做為澆灌草木用水，兼具治水與水循環再生功能，打造海棉校園與生態校園。

東興國小校長吳清池表示，學校前庭因原有排水溝較狹窄，加上校門口道路高於校園，遇到強降雨常會因雨水宣洩不及而積水，向縣府爭取經費改善，也是全縣第一座使用JW工法的學校。

吳清池指出，JW工法也被稱為「會呼吸工法」，舖面比水泥、柏油更具透水力，可回收雨水和地面水，透過導水管讓水經土壤過濾後存入地下室滯洪池循環使用，具備降低溫度、節能減碳功能，且地面沒有排水溝設計，不用擔心病媒蚊孳生，既環保又衛生。

水循環使用 澆灌草木、做生態池

吳清池表示，學校設置容量廿公噸的地下貯水槽將雨水與地面水回收，做為澆灌草木循環再生水，另配合這項工程，同時規劃一處生態池及改善校園景觀，讓學童觀察水生動植物及下課休憩，學校不僅躍升為海棉校園，也是一所充滿生態景觀優質校園。

吳清池說，這項排水景觀工程才剛完成並進入測試階段，上月底連續大雨，校園雖因強降雨出現積水，但水退的速度較以前快速，將會再進一步檢視改善、提升效能，至於節水方面，預估可節省二至三成，學校也會安排水資源循環再利用相關課程，讓學童從生活經驗中落實珍惜水資源。

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