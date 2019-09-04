九九體育日 新北市運動中心祭免費優惠

2019-09-04

〔記者周湘芸／新北報導〕九月九日是國民體育日，新北市國民運動中心有免費優惠活動。

14座運動中心 9日當天游泳免費

新北市十四座國民運動中心（含樹林體育園區）的體適能中心及游泳館、六處學校和區域游泳池在九日免費供民眾使用，另外，三鶯及蘆洲運動中心也提供免費體適能檢測並贈送小禮物；新五泰運動中心則提供綜合球場、撞球、桌球、壁球等場地租借享九折優惠。

體適能檢測送小禮 球場租借享優惠

新北同榮國中、江翠國中、林口區立游泳池、新莊區後港溫水游泳池和聖約翰科技大學游泳池（須預約）也免費開放。

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