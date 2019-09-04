桃園8掩埋場 可望後年啟動退場機制

2019-09-04

〔記者許倬勛／龍潭報導〕桃園市僅有兩座焚化爐且每半年輪流歲修，歲修期間僅一座運轉、處理量大幅降低，民眾憂心年底適逢歲修，垃圾山、垃圾滲水污染問題又要重演，尤其位於龍潭區的店子湖掩埋場，已因堆積過多垃圾導致污水滲流新竹霄裡溪，引發新竹縣民強烈反彈，希望市府拿出誠意解決；對此，市府環保局表示，污水滲流是因溝渠破裂，現已修補，待二○二一年觀音區「生質能源中心」落成後，各地掩埋場即可同步啟動退場機制、執行活化轉型，徹底解決各地暫置的垃圾問題。

等生質能源中心落成 消化垃圾

環保局表示，目前桃園市共有八處掩埋場，分別位於中壢、龍潭、楊梅（兩座）、觀音、大園、八德、桃園等區，根據統計，全市每日平均產生一二○○噸垃圾，與兩座焚化爐同時運作的處理量幾乎相同，若適逢歲修，一半的垃圾只能分散暫存各區。

店子湖暫置垃圾覆土 下週完成

龍潭、新竹兩地居民抱怨，年初、年尾適逢焚化爐歲修，店子湖的垃圾堆積如山，目測逾千噸、臭味橫生，溢流的污水還會隨雨水排至霄裡溪，只有徹底移除才能讓人安心；環保局解釋，垃圾滲出的污水都經由水貯槽再送至掩埋場，與雨水採分流收集，先前因雨水溝有部分裂縫才會滲入溝渠，現已修補完成，另，店子湖暫置的垃圾已用土覆蓋，預計十日完成，覆土面積約九千平方公尺，未來不會再往此堆放垃圾，並會定期派員消毒隔絕異味。

垃圾量難以估計 先減量、打包

環保局坦言，掩埋場是「很沉重的歷史共業」，每處場址都運轉廿、卅年，地上、地下的垃圾總量難以估計，在新的焚化爐啟用前，只能透過「源頭減量」、「減容打包」兩種方式替掩埋場瘦身；所謂「減容打包」是利用壓縮打包垃圾方式，減少垃圾堆置空間。

至於一勞永逸的辦法，就是在觀音區桃園科技園區內闢建的「生質能源中心」，除每日可焚燒六五○公噸垃圾，也能進一步處理廚餘、水肥等高有機物，把產生的沼氣熱能回收利用，預計二○二一年完工；環保局表示，屆時三爐啟用，可有效消化各區掩埋場垃圾，接著才能著手調查深埋地下的廢棄物並逐步清除，待所有垃圾運走之後，可交由市府執行活化轉型。

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