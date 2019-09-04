中秋連假 86條國道客運優惠搭

2019-09-04

〔記者李容萍／桃園報導〕中秋連續假期將至，公路總局考量返鄉及出遊旅客的需求，自十二日零時起至十五日晚上十二時止，推出各項搭乘客運的優惠措施，只要搭乘交通部核定的八十六條國道客運路線（中長程路線七十二條、國道五號路線十條、短程路線四條），即可享平日優惠價或原票價約八五折優惠，例如：新竹往台北（9003路線）原價一三○元、優惠票價一一○元，新竹往台中（9010路線）原價一六○元、優惠票價一三五元，讓民眾省錢省力返鄉團圓。

平日優惠價或原價八五折

中壢監理站站長吳金全表示，中秋連假期間，搭乘所有國道客運、台鐵與高鐵之後，十小時內轉乘全台各地客運，還可享有一段票或基本里程免費的待遇；另外，公路總局持續於全台卅九條「台灣好行」路線，實施電子票證半價優惠措施，桃園地區「台灣好行」優惠路線包括大溪快線（桃園高鐵站到慈湖）、小烏來線（桃園到小烏來）、石門水庫線（中壢到石門水庫），均提供民眾半價優惠，便利民眾於連假期間暢遊全台各大旅遊景點。

搭台灣好行 電子票證半價

桃園監理站站長林正郎指出，為維護乘客搭乘大眾運輸安全，將於連假期間會同警方進行攔查勤務，對於駕駛人酒駕、超時駕駛、違規營業等各項違規項目加強稽查，並派員至各客運公司場站稽查疏運成效，協調轄區內各公路客運業者全力參與疏運工作，充分準備大眾運輸運能並加強客運場站安全。

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