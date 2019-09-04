兼長照站 頭屋獅潭活動中心啟用

2019-09-04

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉獅潭社區長期租用私人民宅做為集會場所，相當不便，經地方人士力爭，新活動中心已完工，昨天舉辦揭牌啟用儀式，新活動中心約一百坪，兼具集會、聯誼、關懷據點及C級巷弄長照站，提供鄉親多元服務，居民昨熱鬧慶祝，大讚終於有屬於社區自己的家。

頭屋鄉獅潭社區近年來積極推動社區總體營造，村民也熱情參與，成果豐碩，今年獲得苗栗縣社區發展工作評鑑甲等，惟社區原先租用私人民宅做為村民集會及活動的場所，始終因地方狹小而不易擴大辦理相關社福活動，村民殷切期盼能擁有社區活動中心。

經向內政部積極爭取獲補助四百萬元，苗縣府二百萬元，頭屋鄉公所自籌一千一百萬元興建，工程於去年六月動工，最近完工。

昨天由縣長徐耀昌、縣議員江村貴、鄉長徐鑫榮、立委徐志榮妻子王慧珍等人共同揭牌啟用，頭屋樂齡團隊的阿公、阿婆表演舞龍、歌舞及太鼓熱鬧慶祝。

新活動中心分A、B棟，均為一層樓挑高建築，室內坪數共一百坪，並設有停車場、戶外草坪設施，鄉公所並已委託授權獅潭社區發展協會管理，未來也將做為關懷據點及C級巷弄長照站等多功能使用。

獅潭社區發展協會昨也舉辦重陽敬老活動，由徐耀昌頒贈祝壽金給村內高齡長輩，祝福老人家福壽安康，村內一○一歲人瑞賴邱鳳妹見證活動中心動土與落成啟用歷史性一刻，豎起大拇指說「讚！」。

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