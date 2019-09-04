無人機噴灑農藥 大湖草莓園示範

2019-09-04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉素來有「草莓王國」美名，不過多年來，鄉內草莓飽受萎凋病、炭疽病等病蟲害之擾，影響農友收成。農友必須噴灑藥劑防範災情，以免血本無歸。苗栗縣農業處昨在大湖鄉示範利用無人機噴灑農藥與田間管理，希望成為農民好幫手，讓農民遠離農藥更安全。

解決缺工 讓農民遠離農藥

苗栗縣政府農業處農務科表示，由於無人機未來應用於農業領域趨勢可以預見，除運用無人機噴灑藥劑、肥料，讓農民遠離農藥更安全，部分配備高階相機的無人機還能察覺農地濕度或積水，便利農民灌溉等。

農務科強調，未來包括農業災損勘災等，都可以利用無人機協助農田製圖，其中利用空拍圖可以提供不同角度的畫面，提供農政單位更多建議。

苗縣府農業處也說，目前農業人口面臨老化，以及缺工等問題，如果無人機可以廣泛應用於農業，成為農業好幫手，也可解決相關問題。

觀看示範的農民認為，利用無人機噴灑藥劑或是肥料，的確相當方便，畢竟果園不小，使用人力處理的確較費工，利用無人機的確是方法之一，建議主管單位可以多舉辦示範觀摩會，讓更多農民體驗，以及介紹相關法規等。

台灣首批草莓苗 出口到越南

另外，大湖鄉草莓達人並曾獲得十大神農獎的范銹龍，也提供台灣首批草莓苗出口至越南栽種，顯示台灣農民農業實力；范銹龍表示，這是草莓苗是全國第一次外銷，而且零關稅外銷到越南，下午即從高雄港出口，他感謝苗栗區農改場的技術指導，也感謝政府推動的「新南向政策」。

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