傷口不想留疤 別塗優碘、紫藥水

2019-09-03

記者林惠琴／台北報導

受傷留疤是愛美女性最擔心的事情，衛福部食藥署邀請醫師說明，受傷時一定要避免塗抹優碘藥水、紫藥水、白藥水等，否則反而可能影響傷口癒合，光滑的肌膚就可能留下疤痕。

彰化基督教醫院皮膚科醫師邱足滿表示，一般常見傷口種類包括開刀、外傷、燙傷、抓傷的傷口，以及痘疤等，若只是表皮損傷，不太容易留疤，但傷及真皮，則可能留下印記。

傷害正常細胞 影響傷口癒合

邱足滿指出，若不想留下疤痕，受傷時一定要避免塗抹優碘藥水、紫藥水、白藥水等，因各種消毒藥水雖然有殺菌力，但也會傷害幫助傷口癒合的正常細胞。

邱足滿說明，對於乾淨的傷口，千萬不要使用各種消毒藥水，最好使用生理食鹽水清潔傷口。當傷口的組織液、滲液較多時，則要用海藻敷料、水膠體纖維敷料、泡棉敷料等吸收組織液能力強的敷料，並適時更換。

邱足滿補充，依照傷口狀況選擇合適的藥膏、敷料很重要，照護傷口必須維持適當的濕潤度，換藥不造成沾黏、疼痛，傷口快速癒合，就能減少疤痕的明顯程度。

邱足滿也提醒，經縫合後拆線的傷口，要貼半年的美容膠帶，以免皮膚張力使疤痕擴張而變寬。另外，當傷口完全癒合後，必須做好防曬措施，才會讓色素逐步淡化、減少沉澱；至於是否可使用淡化色素的藥膏？則建議先請教專業的醫護人員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法