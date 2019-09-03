法令紋OUT 甩掉老態

2019-09-03

文／林靜芸

法令紋是鼻翼邊延伸而下的二道紋路，命相學上，法令紋象徵法制命令，傳達領導者的威嚴。現代人喜歡年輕，重視外形，法令紋代表衰老，不受歡迎。根據統計，法令紋僅次於皺眉紋，是輕熟女最常要求的整形部位。

◎法令紋從外表可以分為紋形、溝形、摺形。

●紋形只見皺紋，與皮膚老化有關，曬太陽的人，常見紋形的法令紋。

●溝形呈凹陷形狀，與局部骨骼結構有關，上顎骨發育不良，或是缺牙容易有溝形法令紋。

●摺形是由於臉頰垂墜打摺形成，代表中臉老化。

法令紋是動態紋，顏面神經麻痺的人，單側平滑，沒有紋路；正常的人法令紋有長有短，如果鼻翼到下巴做三等分，上1/3明顯，可能是提鼻翼肌發達；中1/3明顯，可能是笑肌發達；下1/3明顯，可能是頰脂肪鬆弛。

皮膚老化可以使用雷射、電波、音波治療。提鼻翼肌過動造成上1/3法令紋過深，可以用肉毒桿菌治療；但是中1/3的笑肌過動不適合用肉毒桿菌，否則笑肌無力，嘴角下垂，更顯老態。

一般常見的玻尿酸補法令紋，其實是打在提鼻翼肌或笑肌的插入點，減低肌肉對皮膚的力道，對紋形及溝形的法令紋有效。

至於摺形的法令紋由於是整體組織老化，最好以拉臉手術治療，效果較佳；如果堅持微整，須重建骨骼架構，並加強笑肌提拉。填充物要打在骨膜下，增加骨骼體積，加強骨骼固定皮膚的韌帶，並做為笑肌支點，增加提拉。

有一種埋線做成鈴鐺形狀，能夠吸附組織，拉提臉頰，埋線材料刺激膠原蛋白生成，埋線不需手術，效果沒有拉臉手術明顯，但是恢復期短，很受歡迎。

（作者為聯合整形外科診所醫師）

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