演奏家的痛… 胸廓出口症候群

2019-09-03

文／陳建成

◎案例1：陳小弟主訴左手一直痠麻無力，曾在住家附近診所做過頸椎牽引，但效果不佳。詢問後得知，他一直在練習大提琴。外觀上發現他有駝背及輕微脊柱側彎、高低肩等情形，經檢查罹患胸廓出口症候群（簡稱TOS）。

◎案例2：王小姐為鋼琴演奏家，教學外，也不定期參加演出，被雙手的痠麻、腫脹、無力困擾很久，特別是密集練習後更加嚴重，甚至影響演出。她曾經在國內外就診並治療，但效果並不明顯，輾轉前來求診，檢查後同樣是胸廓出口症候群。

胸廓出口位在鎖骨上方內側，中間有很重要的神經血管線路會經過，這邊的神經上游來自從頸椎出發的頸神經合成臂神經叢，往下掌管整個手臂手指的感覺運動，經過這裡的血管也掌管整個手臂及手指頭的血液供應。

胸廓出口症候群症狀包括：疼痛、感覺遲鈍、麻木和虛弱，長時間及嚴重的臂叢神經壓迫可導致肌肉無力和萎縮，壓迫到血管則伴有肢體腫脹的疼痛和發紺、手指感覺異常等。

這些症狀並沒有特異性，常會以頸椎骨刺及椎間盤突出或腕隧道症候群方向治療。TOS診斷本來就較困難，目前並沒有特定檢查和儀器可以診斷出來，臨床上主要是以理學檢查及排除法來下診斷。只有少數血管性胸廓出口症候群，可藉由超音波檢查或血管攝影獲得診斷依據。

TOS的治療包括：物理治療、藥物治療及手術治療，目前只有少部份先天異常且症狀嚴重的案例才會使用手術治療；藥物治療方面除了一般的口服用藥外，比較特別的是局部注射，現在有局部麻醉劑、類固醇或肉毒桿菌素可以使用，增生注射療法則是在調整區段不穩定或不平衡時可嘗試使用。

物理治療仍然是TOS主要治療方法，一般至少要進行4到6週的物理治療，由專業的醫師及治療師針對肩頸、手臂、肌肉骨骼分析，再透過復健治療訓練，取得肩頸區柔軟度及肌力的平衡，而姿勢調整訓練則有助於患者坐直並站得更直，以減輕胸廓出口神經血管結構的壓力。

（作者為振興醫院運動復健科主任）

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