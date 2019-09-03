香蕉皮去斑？ 當心愈擦愈反黑

2019-09-03

文／施朝仁

門診來了一位70歲的婦人，她問說：「醫師，我臉上黑黑一塊塊的斑，有平的也有凸起的，這和郭董臉上的一樣嗎？聽說香蕉皮可去斑，我都用好幾個月了，但看不到效果，你可以幫我除斑嗎？」

仔細觀察婦人臉上的斑，有老人斑也有曬斑。自從總統初選展開後，郭董臉上的斑常被門診民眾拿來和自己的斑比較，也多了醫師和患者聊天的話題。

老人斑的學名是脂漏性角化症，它是一種常見的皮膚良性腫瘤，典型的老人斑多在中年出現，好發在陽光容易曝曬的位置，如臉部、頭皮、耳朵、頸部、前胸、上背部、手腳。症狀是病灶處會出現界線清楚，起初是平的，但接著會出現凸起、棕色到黑色的丘疹或斑塊，表面摸起來則是稍微粗粗的。

老人斑的形成，有時不只是單純老化這麼簡單，而是包括基因、陽光曝曬，甚至有可能人類乳突病毒感染等因素。有部分族群才30出頭就開始長老人斑了。

「曬斑」顧名思義是曬太陽引起的，病灶外觀是境界分明的黑褐色斑點，形狀可以像芝麻到錢幣的大小。最主要是因為紫外線刺激皮膚，造成表皮角質細胞及黑色素細胞增生，好發部位如顏面、手臂、胸前、上背或小腿部位，在臉部通常較大而且明顯。

多數可雷射處理

一般的老人斑在沒有發炎感染或合併惡性腫瘤的狀況下，都可以使用鉺雅鉻雷射或二氧化碳雷射處理，通常需要1到2次的治療。但當皮膚專科醫師懷疑老人斑合併惡性變化時，會建議使用手術切除並送病理化驗。

曬斑可使用去除黑色素細胞的雷射來處理，例如紅寶石雷射、銣雅鉻雷射或脈衝光，也是至少需要1到2次的治療，少數病患甚至需要3至4次的療程。

老人斑跟曬斑的預防，最重要的是要做好防曬。建議民眾正午時刻（尤其是上午10點到下午2點）減少外出，如果要外出，務必撐深色傘、戴寬帽、戴深色太陽眼鏡、擦防曬乳液，若需要長時間外出，則可以考慮再穿上薄長袖（抗紫外線衣物）。

至於香蕉皮擦臉是否有除斑效果？並無醫學報告，許多果實、葉類都具光敏性，香蕉也不例外，若使用不當，皮膚曝曬陽光易致黑色素沉澱，臉恐會愈弄愈糟。

（作者為彰化秀傳紀念醫院皮膚科主治醫師）

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