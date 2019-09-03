貧生樹下苦讀上嘉女 教長送書桌

2019-09-03

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕嘉縣鹿草十五歲女學生黃秀珍，父七年前離世，一家三口全靠新住民母親在網室農場打零工維生，她不畏逆境，在龍眼樹下挑燈苦讀，考上嘉義女中；教育部長潘文忠獲悉她開學後想要有自己的書桌的心願，立刻送她一張新書桌，台糖也同意減免五年租金共約六萬元，還有許多善心人士捐助。

父逝母打零工 台糖減免5年租金

黃秀珍昨在嘉女上課，她婉謝媒體採訪。嘉女教務主任連珮瑩說，黃秀珍是一個樂觀、積極的孩子，感謝外界的關心與協助。嘉女將運用教育儲蓄專戶協助黃秀珍安心就學，她也以低收戶資格申請到免費宿舍及愛心午、晚餐。

嘉義縣長翁章梁昨到黃家訪視，關心黃母阮春梅多久未返回越南看父母，阮眼眶泛淚哽咽地說：「已經十年沒有回去」，翁指示社會局尋求社會資源，協助回越南探親。

翁章梁訪視 將助越籍母返鄉探親

黃秀珍的阿公是台糖下半天農場長工，三代都住在農場宿舍，因日式宿舍年久失修，她的父親生前自宿舍延伸搭建約四坪大鐵皮屋，屋內沒空間做廚房，只能在龍眼樹下架帳篷放冰箱與簡易炊具，她與讀小學六年級的弟弟從小就在樹下做功課。

阮春梅與丈夫租地種田，收入有限，七年前丈夫癌逝，一家三口靠著低收戶補助及家扶基金會、世界展望會協助，加上阮春梅在農場溫室打工收入過生活。

黃秀珍逆境上進的故事曝光後，教育部長潘文忠透過教育部學生校外會送來一張書桌給她，讓她笑開懷；台糖則同意黃家修繕宿舍、增加貨櫃屋，且減免五年租金（一年一萬兩千餘元），長期扶助黃家的臉書社團「愛無限夢想團」也PO出尋求貨櫃貼文，回響熱烈，已在八月卅一日施作基底，預計九月六日完成，單人床、衣櫃、書桌、窗簾等整套家具則有善心人士認捐。

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