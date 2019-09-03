超萌「鳳梨豬」 中秋送禮好療癒

2019-09-03

〔記者林國賢、黃淑莉／雲林報導〕雲林縣台灣心境探索學會成立八年，關懷服務弱勢兒少，今年秋節推出手作「鳯梨豬（酥）」（見圖，記者林國賢攝）禮盒，籌措服務經費，每隻不同造型的粉紅小豬可愛超萌，消費者直呼捨不得吃。

台灣心境探索學會秘書王毓琦表示，學會以關懷隔代教養及弱勢兒少為主，服務經費除各界捐助，學會也希望能夠自籌，今年成立烘焙班，台北市涂姓烘焙師特別南下傳授志工製作造型點心技術，希望能提升銷售成績，支持服務經費。

「太可愛了！」學會製作的吉祥鳯梨豬禮盒，每盒有九顆鳯梨酥，每顆都有獨特造型，有累攤的、歪頭的…等，充滿「開箱」驚喜，消費者說真的好療癒。

王毓琦表示，鳳梨豬採用土鳳梨內餡、雲林在地放牧雞蛋、紅麴等原料製作，且不含酥油、少油減糖，相當健康，鳳梨豬每盒有九顆，志工一天最多生產廿盒。

創世文旦義賣 朝天宮買130箱

另外，中秋節將屆，北港朝天宮昨天舉辦「天柚台灣」平安天燈祈福，董事長蔡咏锝、北港鎮長蕭永義、縣議員黃美蘭及媽祖青年軍會長蔡明君等人一起施放文旦造型天燈，為台灣、創世基金會服務的植物人祈福。今年創世辦理中秋義賣，朝天宮訂購一百卅箱文旦、青年軍預購一百卅盒月餅，也呼籲大家一起做愛心，訂購專線05-5377855。

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