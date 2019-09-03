蔬菜高貴 學校團膳業者叫苦

2019-09-03

〔記者林國賢／雲林報導〕八月豪雨重創雲林產區蔬菜，供貨量減少三到五成，平均價格維持每公斤四十元左右，團膳業者成本暴增，大喊吃不消，市場預估二週後復耕蔬菜收成上市，菜價才可能逐步回穩。

平均每公斤40元 成本暴增

西螺果菜市場原本每天交易量約八百公噸，最近三天每天交易量平均約六百五十噸，少了一百五十噸；二崙鄉農會每天出貨量從六十噸減少至卅噸，到貨量幾乎腰斬。

菜價維持高檔，西螺果菜市場這幾天平均交易價每公斤四十元左右，其中芹菜、青蔥平均價都破百，小白菜、芥藍每公斤平均四十八．四元、莧菜七十六元、空心菜六十二．五元；傳統市場葉菜類每台斤幾乎都在五十元以上，主婦隨便買二把蔬菜要上百元。

菜價高，團膳業者成了另類受災戶，團膳業者說，以常用青江菜、油菜為例，六月時每公斤價格約卅二元，現在漲到七十至九十元，實在讓人吃不消。該團膳業者說，雲林縣約有三萬名國中、小學生，若每人每餐成本增加十元計算，一天就增加卅多萬元。

簽有合約 自行吸收吃不消

團膳業者表示，他們都與學校簽有合約，大多是「長期合作」夥伴，只能儘量吸收成本，希望菜價能夠儘快恢復平穩。

二崙農會會理事長廖萬成表示，上月連續間歇性大雨，除了蔬菜受損，農田潮溼泥濘也讓復耕困難，市場到貨量自然減少很多，這幾天天氣雖然天氣回穩，不過氣溫飆高，蔬菜生長速度減緩，也影響供資，預估要等二週左右，第一批復耕蔬菜採收，市場供應逐漸恢復正常，價格才會慢慢回穩。

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