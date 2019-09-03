嘉縣補助老人假牙 今年度還有名額

2019-09-03

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉縣樂齡活動假牙補助四月一日上路，今年編列一．二億經費，約有五千人受惠，四月開辦至八月底，審核通過三千七百人，裝置完成者計一千九百人，平均登記後約需等待兩至三個月，縣長翁章梁籲請有需求、合乎資格的鄉親，就近到合約醫療院所或衛生所評估，並耐心等待。

45醫療院所、6衛生所服務

衛生局醫政科長林淑華表示，提供假牙補助的醫療院所有四十五家、七十位牙醫師，六腳、溪口、東石鄉因沒有配合的牙醫師，特別在各衛生所添置牙醫診療設備，再由嘉縣牙醫師公會派員定期駐診；中埔鄉人口逾五萬人，但全鄉僅一位牙醫師，服務量能不足，也在當地衛生所添置牙醫診療設備，最偏遠的阿里山與大埔鄉也有牙醫師上山協助。

林淑華說，補助剛啟動時，長者參與踴躍，為加速作業，採每週審查一次，目前則改為兩週一次，呼籲有需求、合乎資格的鄉親，就近到合約院所或衛生所登記。

嘉義縣牙醫師公會理事長張世諴指出，嘉縣老年人口比率為全國之冠，目前達到十九．三八％，估計約九萬六千人有裝置假牙或更換的需要，但不少長輩認為假牙裝置費用昂貴，即使缺牙也不裝，致喪失咀嚼功能造成營養不足、不均衡，也影響言語表達，且因長期缺牙，臉型也「走鐘」。

張世諴強調，有不少長輩全口牙齒只剩兩、三顆，或是原活動假牙已使用多年，早就鬆動，反而造成傷害，這項補助對他們很有感。

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