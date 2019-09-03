前瞻挹注8千萬 斗六將蓋老人社福大樓

2019-09-03

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林斗六六十五歲以上老年人口比例高達十八．五％，斗六市公所擬新建老人社福大樓，提供長輩更友善的學習交流環境，經費近三億元，已與雲林縣政府聯合爭取到衛福部近八千萬元前瞻基礎建設計畫補助，未來還將建置中央廚房，供餐給全市的長青食堂。

斗六市老人會會員將突破千人，舊有老人會館空間不敷使用，斗六市公所規劃興建多功能老人社會福利大樓，選定緊鄰大學路、成大斗六分院及雲林國小的雲林溪段一二四地號機關用地，面積約一千零六十二坪，交通及周邊環境便利。

長照服務及文康學習用途

斗六市長林聖爵表示，初步規劃老人社福大樓一、二樓做為長照服務使用，提供日間照顧服務、小規模多機能服務，三樓規劃為多功能老人文康活動空間，並建置中央廚房，提供市內長青食堂等據點餐飲，四、五樓規劃為各種老人活動教室，有卡拉OK室、舞蹈教室、閱覽圖書室，新建經費約二億九千八百六十九萬元。

闢中央廚房供餐長青食堂

林聖爵指出，市內長青食堂設置點愈來愈多，闢建中央廚房供餐給所有食堂，以量制價下，可降低食材價格，並確保食材及餐點品質，希望能夠靠中央廚房的營運，支撐整個大樓的運作。

縣府社會處長林文志表示，衛福部社會及家庭署初審預計補助三千萬元，衛福部長期照顧司預計補助近五千萬元，合計近八千萬元，等中央正式函文，縣府及公所將配合自籌款項，展開新建工程。

雲林縣副縣長謝淑亞說，縣府還向衛福部爭取到八百廿五萬元，將進行斗六市老人會館耐震評估，希望能讓社會福利大樓更趨完善、安全更有保障。

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