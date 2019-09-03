「來！新北市看古蹟」 9月這樣玩

2019-09-03

〔記者周湘芸、陳心瑜／新北報導〕「全國古蹟日—來！新北市看古蹟」系列活動從九月起開跑，有科技互動展覽、表演藝術、影像紀錄、建築講座、眷村市集、古蹟定點導覽及文資小旅行等，民眾可至文化局網站查詢、報名。

文化局長蔡佳芬表示，聯合淡水古蹟博物館、十三行博物館、黃金博物館及林本源園邸，九月推出全國古蹟日系列活動，分為「藝之所在」、「藝之所現」、「藝之所行」、「藝之共感」等主題。

十三行博物館館長陳春蘭指出，邀請藝術團體「明日和合製作所」打造「八里遙感劇場」，是結合環境劇場及參與式藝術的沉浸式體驗，以「聽．歲月呢喃」為主題，藉由耳機讓民眾透過聽覺進而眼到、腳到，全身五感並用體驗不一樣的八里，共有六段聲音演出，民眾跟著語音導覽裝置的指引，如同電影《雲端情人》中的「聲音旅伴」陪伴下，逛遍十三行考古遺址、大營公廟、挖仔尾聚落等八里各大景點，體驗虛實交錯的旅程。

「八里遙感劇場」即日起線上報名，活動時間為九月廿一、廿二、廿八和廿九日下午三點半至晚上六點半，全程免費，並贈送《八里小旅行手札》導覽書，報名詳情到十三行官網查詢或電洽2619-1313分機316劉小姐。

另外，藝文團隊「莫比斯圓環創作公社」進駐435藝文特區，融合鼓聲、戲劇、地景、原住民古調與台灣傳統歌謠，為古蹟帶來新體驗；黃金博物館舉辦青年影像紀錄營，邀請棲地田野傳習所（GFS）與金瓜石礦業文史達人，帶領時雨中學學生用影像記錄礦業遺產風貌，九月二十一日在金瓜石文化館發表成果。

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