單身、婚育租金補貼 新北戶數全國最多

2019-09-03

〔記者何玉華、俞肇福／綜合報導〕「單身青年及鼓勵婚育租金補貼」昨天上路，九月廿七日申請截止，新北市廿歲至四十歲的單身青年，每月最高補貼三千二百元，婚育家庭每月最高補貼四千元，中央分配給新北市的補貼戶數為四八九九戶，是全國最多；在基隆市方面，有三九一戶名額，廿歲到四十歲單身青年每月最高補貼二千六百元，婚育家庭每月最高補貼三千元。

分配到4899戶 補助最長一年

新北市府城鄉發展局住宅發展科長袁淑貞表示，這項補助最長一年，新北市分配到的四八九九戶補助名額是全國最多，若申請戶數超過，會再向中央爭取名額，並輔導申請市府將在十月底開始受理的「捷運青年租金補貼」。

基隆名額391戶 9/27申請截止

申請人只要符合廿歲以上、四十歲以下的單身青年、新婚兩年內的家庭、育有未成年子女家庭的三項條件之一，新北市平均每人每月所得低於三萬六六六五元（基隆市是三萬九七○元），且家庭成員無自有住宅，申請人戶籍地必須與租屋處同一縣市（以就業單身條件申請者不受此限），即可向租屋處所在地的主管機關申請。

申請方式可到新北市政府城鄉發展局（基隆市是市府都市發展處）網站下載申請書，或到內政部營建署網站首頁右側→「重要政策」→「單身及婚育租金補貼專區」下載申請書，填寫後併同身分證、租賃契約、郵局帳戶影本等相關資料，郵寄至「新北市板橋區中山路一段一六一號一樓城鄉發展局住宅發展科」（基隆市是基隆市義一路一號都市發展處），也可線上申請，填寫基本資料並上傳相關文件。

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