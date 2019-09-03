基隆安樂到內湖 跳蛙公車上路

2019-09-03

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市第一條到台北市的跳蛙公車「新北萬里→基隆安樂→台北內湖線」，規劃後反應熱烈，通勤族的預購票高達九成，昨天發出首班車；居間聯繫推動的基隆市副議長林沛祥，昨天早上六點半也到跳蛙公車首站、新北市萬里橋頭搭車，他說，從基隆市安樂區到台北市內湖，可節省三十到四十分鐘的車程。

基隆到北市第一條跳蛙公車

基隆市安樂區的通勤族以往到內湖上班，要搭乘九○二六客運先到南港捷運站再轉乘捷運文湖線，或從安樂區搭公車到基隆港西街轉搭國道客運到內湖；從昨天起，安樂區通勤族搭乘跳蛙公車「安樂內湖線」APP訂票，只要二十人以上預購票就開車，而且保證有座位，民眾如果前一天訂不到票，隔天就知道要預做安排。

發出首班車 最多省40分鐘車程

「安樂內湖線」從新北市萬里橋頭發車，行經基隆市情人湖基金一路、麥金路樂利三街路口、婦幼福利中心、長庚醫院站，直接上中山高速公路後從內湖交流道下，沿線停靠內湖三軍總醫院、捷運文德站、西湖圖書館、瑞光路港墘路口，終點站是基湖路口。

林沛祥說，初期班次較少，基隆端是早上六點半從萬里橋頭發車，再來是八點二十分、下午二點、下午四點二十分、晚上六點二十分；內湖端首班車是早上七點二十分從基湖路口發車，接下來是上午九點二十分、下午三點、五點二十分、晚上七點二十分，希望安樂區通勤族踴躍搭乘，跳蛙公車才能繼續營運，未來視客源情況再決定增班與否。

基隆市的通勤族近十萬人，扣掉約兩萬人搭火車，其他都是自行開車或搭國道客運到台北，目前從基隆到台北的客運有九○二六、九○○六、二○八八、二○○二、一八一三、一八○一、一八○○、一五七三、一五五八、一五五○、一○八八；從台北到新北途經基隆市的有一○六一、一○六二、一○六八、一○七○、一五五一、一八一五、二○二五等客運巴士。

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