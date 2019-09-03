中壢龍慈路延伸台66線 明年2月完工

2019-09-03

〔記者李容萍／中壢報導〕總經費十億四千萬元的中壢區「龍慈路延伸至台六十六線道路新闢工程（都市計畫內路段）」，計畫路段全長一二二九公尺、分兩期施作，市長鄭文燦昨視察工程表示，第一期工程去年三月動工，已於今年八月完工，第二期工程預計明年二月底完工，屆時可大幅紓解中壢地區既有道路的交通負荷，尖峰時段自中壢龍岡地區，約十分鐘車程即可銜接至台六十六線，再轉接國道一號或國道三號，比現行節省近一半時間。

龍岡接台66線 開車只要10分鐘

鄭文燦表示，桃園升格後，翻轉中壢後站發展成為市府主要目標之一，希望結合龍岡亮點計畫，進行當地交通及排水設施改善，同時引進多元化公共設施，其中，龍慈路延伸至台六十六線新闢道路工程即為最佳案例，希望藉此打通後站交通任督二脈，南北貫穿、東西連貫，讓當地路網更完整。

串聯森林公園、埤塘 打造綠廊

鄭文燦表示，此新闢道路路寬規劃卅公尺，設置雙向二車道、人行空間、自行車道等（見圖，記者李容萍攝），為桃園首條道路設置路面下減洪設施，並採用多孔隙瀝青混凝土（PAC）鋪面及透水鋪面人行道，工法較為繁複，但有助於打造韌性道路，降低路面淹水機率。此外，第二期工程預計串聯龍岡森林公園、龍岡大操場以及埤塘景觀，包括與軍方協調將營區圍牆後縮四公尺，打造兩側各八．五公尺寬的綠色廊道。

第二期工程也配合既有埤塘水岸風貌特色，縮減中央分隔帶至○．五公尺，擴大左岸鄰埤塘側的帶狀景觀休憩空間，營造埤塘與綠帶交會的景觀特色路廊風貌，除了營造舒適街道廣場空間提供居民休憩，也將協調住戶彩繪、美化民宅外牆，提高人文氣息。

鄭文燦另外提到，中壢龍岡地區有兩座天幕廣場，使用率相當高，其中龍岡大操場擁有全市最大的天幕廣場，龍慈路延伸至台六十六線道路新闢工程完工以後，交通更加便利，未來規劃打造龍慈埤塘公園，透過設施整合，提升在地生活環境。

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