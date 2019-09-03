國中小學生肥胖率 桃園偏區高於都會區

2019-09-03

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕根據教育部學生健康資訊系統統計，一○七學年度桃園市國中、小體位肥胖比率，分別為十七．一四％及十四．一四％，從近三年的數據分析，國小學童肥胖比率變化不大，國中學生則有微幅上升情況。值得注意的是，偏遠地區學生的肥胖比率偏高。

根據數據顯示，全市國中學生體位肥胖比率自一○五至一○七學年度，分別為十五．八九％、十六．三八％及十七．一四％，全國則是十六．八二％、十七．○一％及十七．七二％，雖有微幅上升情況，但都低於全國比率；全市國小學生體位肥胖比率自一○五至一○七學年度，分別為十四．二八％、十四．三五％及十四．一四％，全國則是十四．九六％、十四．八一％及十四．六八％，變化不大、同樣低於全國比率。

教局：可能少注意飲食均衡

市府教育局進一步分析發現，全市國中、小學生體位肥胖比率較高的區域，以復興區十七．八六％、觀音區十七．七四％以及新屋區十六．一六％等偏遠地區居多；教育局體育保健科長鄭卉玶表示，偏鄉學生肥胖比率較高的原因，主要可能為偏區隔代教養及單親家庭居多，長輩無從管控或家長忙於謀生，較少注意學童飲食的均衡狀況。

補助推動健康體位教案設計

為了提升學生體位適中比率，教育局成立健康體位推動中心學校，集結體位情形較不理想的學校組成策略聯盟，並聘請專家學者提供建議，同時補助經費推動教師健康體位教案設計、教學觀摩及課程融入等，建立學童對健康體位的認知觀念。

開辦體重控制班 個案管理

鄭卉玶表示，龜山區幸福國小因落實推動學生健康體位，曾獲教育部一○七學年度推動學童健康體位學校特優肯定，因此請校方擔任中心學校，帶領其他學校共同推動；此外，各校也開辦體重控制班，針對體位不佳學童予以個案管理，修正飲食、運動及生活習慣。由於減重需長時間修正不良飲食習慣及持續運動才會有成果，成效部分仍須長時間觀察。

鄭卉玶表示，教育局另舉辦健康體位四格漫畫競賽，開放全市學生參與，也讓各校自行推動青菜吃光光活動及「拒絕甜飲、多喝白開水」戲劇宣導，盼以生動有趣的方式推動校園健康體位。

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