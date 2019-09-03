旅宿桃園 9/6起11線遊程享優惠

2019-09-03

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市九月、十月接連有地景藝術節及全國運動會，加上配合交通部觀光局擴大國旅秋冬遊方案，市府觀光旅遊局將推出專屬優惠，只要在六日至十月卅一日入住全市飯店，就可享八條全運會小旅行、三條地景藝術節小旅行，兩人同行第二人八折、四人同行第四人五折價格優惠。

兩人同行一人八折 四人同行一人五折

今年地景藝術節將於本月六日至廿二日展出，市府規劃以八德區大湳森林公園為核心展區，並向外擴延至周邊的桃園市兒童美術館、西坡陂塘生態公園等展區，除了邀請國內外藝術家駐地創作，也規劃一系列藝術體驗、國際論壇及藝術家座談等活動。

觀旅局為此推出六條地景藝術節限定小旅行，配合秋冬方案，其中有三條路線，可享入住飯店折抵遊程價格的優惠，包括大溪韭菜花季賞花，感受「九月雪」的浪漫美景，或是走訪大溪老街，體驗老街百年風華等。

揪團參加全運會小旅行 還抽沖繩機票

另外，全運會將於十月十九日至廿四日在桃園登場，觀旅局也結合全運會及桃園各區特色風光，規劃「精彩全運．暢遊桃園」八條半日遊或一日遊小旅行，最低五九九元起，民眾揪團參加還有機會抽中沖繩雙人來回機票。

觀旅局表示，全運會行程包括兩條「充電半日遊」及六條「熱血一日遊」，其中半日遊以放鬆充電為主，一日遊除了帶領民眾觀賞刺激的運動賽事，也會造訪桃園經典景點。特別的是，觀旅局就全運會開幕典禮規劃一日遊，活動限定十月十九日開幕日，會先帶領遊客前往羊世界牧場進行生態導覽、相框ＤＩＹ及餵食體驗等，再到桃園巨蛋觀賞全運會開幕典禮的精彩表演。

觀旅局表示，民眾訂購小旅行且完成付款後，只要洽詢客服專線：02-77250800轉3105，並提供住宿桃園市飯店發票或證明單據，即可獲優惠金額退款，小旅行路線可至「桃園自在遊」或「全運會小旅行」官網查詢。

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