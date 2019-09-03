洽公身障機車格僅24個 竹縣挨批

2019-09-03

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣議員余筱菁說，全縣公有的身障機車停車格只有二十四個，讓騎機車前往公家機關洽公的身障者相當不便；本身就是身障者的她呼籲縣府，重新檢視縣內各單位的身障機車停車格，有困難的就討論、有少設的就補齊。

高鐵新竹站最多 有19個

新竹縣政府表示，建築法規並無強制規定建築物要設置「無障礙機車停車位」，根據統計，縣內設有這類停車位的場所以高鐵新竹站的十九個最多，其次為關西鎮公所二個，而竹北市公所、新湖警分局、新豐鄉公所各一個。

縣府允要求各單位設置

針對余筱菁的建議，縣府已經行文給所屬各個單位和鄉鎮市公所，因應身心障礙人士洽公需求，考量所轄場所空間許可下設置「無障礙機車停車位」，以促進無障礙友善環境普遍性。

余筱菁說，她上任至今持續檢視新竹縣內各公家機關身障停車位的設置狀況，結果發現這些公家單位門口有無障礙坡道，卻看不到身障機車停車格，每次要洽公總是得走一段不短的路，最後才有辦法從「無障礙」的坡道上去，以為是善意與貼心的設施，卻因公部門的設計不落實，導致原本美意被浪費掉，實在不應該。

余筱菁說，根據去年統計，全新竹縣的身障人口達二萬多人，請縣府重視他們的權益，在無障礙坡道附近設置身障機車停車格，也請民眾協助檢視公家單位的身障設施，看到不合理的歡迎跟她反映，大家一起來守護身障朋友的權益。

新竹縣政府表示，「無障礙機車停車位」的設置有其規範，長度不得小於二百二十公分、寬度不得小於二百二十五公分，停車位地面上應設置無障礙停車位標誌，標誌圖示的尺寸，長、寬各九十公分以上，停車位的出入口寬度及通達車位的車道寬度均不得小於一百八十公分。

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