苗栗國中生 YouBike百萬人次幸運兒

2019-09-03

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣YouBike於去年六月開始建置，已開設三十個場站，使用率已突破百萬人次，苗栗縣政府昨舉行週年慶，頒獎給幸運得主新港國中小學國二生沈育安，還有騎乘率第一名的國立聯合大學畢業生王瑭敬。縣長徐耀昌指出，除替騎乘者投保第三責任險及個人傷害險，另針對人口數達三萬人口的苑裡、通霄、後龍、公館正進行設站可行性評估，未來期望各觀光景點都能設站。

騎10次送一次抽好禮機會

苗栗縣政府工務處指出，為慶祝苗栗YouBike騎乘突破百萬人次，即日起到十月二日舉辦騎十次就有一次抽好禮機會，獎品有任天堂、背包及儲值卡等。

苗縣府工務處長古明弘表示，苗栗YouBike去年六月開通，迄今騎乘人數已超過一百萬人次，苗栗縣總人口數五十四萬七千人，平均每人騎過一點八次，而苗栗市、頭份市、竹南鎮人口數約二十七萬七千人，平均每人騎過三點六次。

聯大畢業生王瑭敬騎最多次

苗栗縣政府昨在第一辦公大樓舉辦「苗栗YouBike百萬週年慶 苗栗好靚」記者會，據YouBike微笑單車公司的統計，苗栗縣騎YouBike前三名分別為七百二十三次、七百零三次及六百八十次，其中第一名的王瑭敬到場接受表揚。

王瑭敬說，他就讀聯大大學及碩士班期間，因機車故障，加上有前半小時免費優惠，所以，不管是上課、到圖書館、火車站、吃飯、購物，幾乎都仰賴YouBike代步，真的很便利。

國二生沈育安 中獎好開心

至於百萬人次騎乘幸運兒為就讀新港國中小學國中部二年級的沈育安，他家住後龍鎮，下課後到苗栗市補習，都利用YouBike代步，能成為百萬人次騎乘者，讓他喜出望外。

徐耀昌指出，縣內學生利用YouBike通勤、通學率，學校場站使用全國第一，也希望遊客多利用YouBike到苗栗縣吃喝玩樂。目前已委託專業單位進行縣內人口數超過三萬人以上的苑裡、通霄、後龍、公館設置公共自行車進行可行性評估，並調查較具潛力之租賃站點，後續再依規劃結果推動，所需規劃經費由行政院環保署補助。

苗縣府工務處強調，為提供民眾騎乘YouBike安全的保障，苗縣府今年一月已開辦投保公共自行車第三人責任險及個人傷害險，尚未加保個人傷害險的民眾可至官網、KIOSK、官方APP登錄保險所需資訊後即可免費投保。

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