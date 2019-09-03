消防員研發打撈屍袋 獲國家專利

2019-09-03

〔記者陳冠備／彰化報導〕打撈水流屍是消防人員最棘手的救難業務之一，因為遺體泡水後腫漲，或長出屍斑，消防人員須碰觸遺體才能打撈上岸，有人因而感染皮膚病甚至出現創傷後壓力症候群等，彰化縣消防局第三大隊埔鹽消防分隊隊員宋明哲，費時三年研究出減少碰觸遺體與快速排水的打撈屍袋，多項創新功能獲得國家專利證書。

宋明哲表示，新型打撈屍袋可保護消防隊員作業安全，也能避免死者遺體二度傷害，走後有尊嚴。上月十二日高雄整夜暴雨，岡山一名女騎士在上班途中遭水沖走殞命，高雄消防隊利用宋明哲研發的打撈屍袋，將女騎士遺體從圳溝中吊掛上岸，遺體受到完整保護，家屬也不用擔心遺體慘狀在媒體前曝光。

這起使用打撈屍袋處理溺斃者的首例，獲得彰化縣玄元帝爺功德會等慈善團體關注，決定募款讓更多消防隊受惠，製造廠商西華公司得悉，也以低於成本佛心價七五○元出售，一起做功德，最後募集九萬元購買一二○個，捐贈給彰化縣消防局第三大隊七個分隊使用，昨於埔鹽分隊舉行受贈儀式，埔鹽鄉長許文萍與會。

宋明哲表示，他曾任少校經理官，漢光演習時就負責研究國內外屍袋，當時就發現功能性屍袋很少，就有研發「水面作業型屍袋」想法，四年前考進消防隊，實際參與任務後決定開始畫圖，經過一年設計、二年尋找廠商，終於找到願意承訂的業者，再經過半年測試，終於成果出爐。

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