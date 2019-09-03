疑超高壓電線故障 全興工業區道路炸裂

2019-09-03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕可怕！彰化全興工業區昨天凌晨傳出道路爆裂，連人孔蓋都彈開，造成伸港溪底村興工路出現深達三米的窟窿，慶欣欣鋼鐵也停電；台電彰化區派人到場了解，研判是慶欣欣鋼鐵的專用超高壓電線出現故障，又碰到可燃氣體，才會產生氣爆！

興工路炸出三米大窟窿 今假修復

全興工業區主任阮聖述指出，這起疑似沼氣氣爆事件，發生在昨天凌晨二時四十分，附近工廠聽到「砰！」一聲，連忙出來查看，發現興工路出現大窟窿，連人孔蓋都彈開，隨即通報警、消單位，大窟窿長、寬、深都大約三米，先將窟窿處拉起封鎖線，預計今天進行路面假修復作業。

慶欣欣鋼鐵將停工抽換電纜線

阮聖述表示，慶欣欣鋼鐵專用的超高壓電線已使用約廿年，不排除電線絕緣體有脆化情況；由於超高壓電線當年是由廠方自行施工與維護，經協商，廠方同意抽換電纜線，全長為一．七公里，從購料、施工到復電，至少約需一個月，也就是廠方可能要停工一個月。

縣議員賴清美指出，興工路是全興工業區主要道路，車流量非常大，所幸道路爆裂是發生在凌晨，且立即被附近工廠發現通報，把傷害降到最低，否則後果不堪設想，因為氣爆連炸二次路面，柏油路面冒出白煙，可見氣爆威力。

由於興工路正進行多處路基的改善施工，賴清美表示，希望正在進行的濱海路工程能夠儘速完工驗收通車，以紓解工業區交通瓶頸。

立委柯呈枋、縣議員陳秀寶、柯振杯也都到場關心，要求台電要做好安全檢查，才能送電。

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