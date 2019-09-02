《愛肝加油站》肝癌標靶藥物 多用於已轉移肝癌病患

2019-09-02

文／許金川

Q：我的先生是慢性B肝帶原者，平時不菸不酒，很重視健康，但日前卻發現肝細胞癌3.8公分，經討論後決定手術切除。3週前已經順利完成手術，不過據說肝細胞癌復發的機率很高。最近聽聞有位朋友的家人也是肝癌，目前正服用標靶藥物蕾莎瓦，控制得還不錯，請問以我先生的病況，手術後有沒有需要服用標靶藥物，以避免肝癌復發？

A：肝細胞癌容易復發，與病患本身的慢性B型肝炎或C型肝炎及肝硬化等密切相關。雖然切除了肝腫瘤，但是B肝或C肝病毒還存於肝細胞內，長年累月對肝臟造成的傷害仍在，而且一旦肝炎進展至肝硬化，就無法逆轉回到正常的肝臟。正因為這些導致肝癌的危險因素還在，所以即便手術切除腫瘤了，還是很難杜絕肝癌復發。

據統計，肝癌術後5年內再復發的機率為70-80%，由於肝癌復發的時間難預測，因此術後定期的抽血、超音波或其他影像檢查追蹤相當重要，至於標靶藥物，目前有蕾莎瓦（Sorafenib）、癌瑞格（Regorafenib）及樂衛瑪（Lenvatinib）3種，大都用於肝癌細胞已經有侵犯肝內血管或轉移至其他器官的後期肝癌患者，目的是希望可以控制腫瘤不要再惡化，延長病患的生命，但或多或少有些副作用，能有效控制腫瘤生長的比例也不高。

臨床上，大約只有1/5的肝癌患者有機會接受手術，也就是說可以手術切除腫瘤的患者，大都屬於早期肝癌、病況也較穩定，若您的先生術前並無肝癌轉移的跡象，術後只要先保持定期追蹤即可，尚不需要服用標靶藥物，不過，如果B肝病毒量高，最好服用B肝抗病毒藥物，以壓制B肝病毒，避免慢性肝炎持續進展，也可降低肝癌日後復發的風險。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

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