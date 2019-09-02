預防尿路結石 多喝水就對了

2019-09-02

文／蔡樹衛

小張，25歲工程師，沒有任何慢性疾病，日前早晨上廁所時發現有血尿，但因工作忙，沒有就醫，沒想到半夜突然左腰大痛，緊急叫救護車送到附近醫院急診。當時他臉色發白、冷汗直冒，痛到在病床上打滾，經過檢查後發現是左側輸尿管結石，接受止痛藥後，疼痛緩解，隔天排出一顆米粒大的結石。

台灣位於亞熱帶，是尿路結石好發的地區，大約每10個人就有1人是結石病人。尤其夏天氣溫高、流汗多、尿量少，結石發作的比例是冬天的3-5倍。尿路結石可能發生在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等部位，是泌尿系統常見的疾病之一。

台灣每10人有1人結石

臨床症狀主要是疼痛、血尿、尿路感染等，偶爾也會伴隨發燒、寒顫、腹脹、下痢、反胃、嘔吐等情形；症狀的發生與結石大小、位置、阻塞有關。

醫師在面對尿路結石的病患時，會依據病人的症狀、結石大小、位置、尿路阻塞及尿路感染的情形來決定，或建議病患治療尿路結石的處理方式。

小於0.5公分的結石，會建議病患多喝水、多運動，較能幫助結石排出體外；大於0.5公分的結石則需要視症狀接受積極的治療（體外震波碎石或輸尿管鏡手術）；若合併有尿路感染或單一腎臟者時，一定要儘速接受適當的治療。

預防尿路結石重於治療，補充適當的水份為避免結石之不二法門，控制尿液酸鹼度也很重要。另外需要定期門診追蹤（每半年或一年）。一旦發生結石症狀應儘快尋求正式醫療管道求診。

（作者為國泰綜合醫院泌尿科醫師）

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