美國研究／過度治療糖尿病 增加低血糖風險

2019-09-02

記者羅綺／台北報導

美國明尼蘇達州知名醫學中心「梅奧診所」（Mayo Clinic）最新研究指出，美國面臨過度治療糖尿病的問題；外電報導，首席研究員Rozalina McCoy警告：「低血糖是糖尿病治療最常見的嚴重不良反應之一，會對病患造成直接和長期傷害。嚴重的低血糖會導致心血管疾病、認知障礙、跌倒和骨折，以及生活品質下降甚或死亡的風險增加。」

嚴重低血糖恐會致死

糖尿病位居國人10大死因之1，每年近萬人因糖尿病死亡，國健署統計，全國約有200多萬名糖尿病病友，且每年以2.5萬名的速度持續增加。國泰醫院內分泌新陳代謝科醫師陳瑜忻指出，低血糖也一直是國內糖尿病治療需要重視的問題，如果藥物劑量較重，不管是口服藥或是胰島素，都有可能會導致低血糖。另外，若病人胃口不好，食物吃得不多，但藥物還是照吃，也容易出現低血糖的狀況。

一般正常人血糖值，飯前空腹8小時狀態下在100mg/dI內、飯後2小時的血糖值低於140mg/dI；若飯前血糖值高於126mg/dl、或飯後血糖值高於200mg/dI，符合其一，都屬糖尿病。而台大醫院曾統計顯示，血糖濃度低於60mg/dl時，就常會產生低血糖症狀，包括飢餓、發抖、冒冷汗、心跳加快、無力、頭暈、嘴唇麻等，嚴重者甚至會意識不清、抽筋、昏迷。

87歲梁姓老婦人受訪指出，罹患糖尿病十幾年，血糖不時高高低低，如果渾身無力、頭暈，就知是低血糖，會感覺非常不舒服，所以她寧可維持血糖高一點，也不要血糖低。

陳瑜忻指出，有些病人認為血糖低時就要吃更多，結果易造成血糖反彈過高；而有醫師看到血糖高會繼續加藥，也可能反而過度用藥，衍生出低血糖問題，為避免這種情況發生，醫師都會先詢問之前有無低血糖狀況。

陳瑜忻建議，若病人遇到低血糖情形，可以喝一杯約120毫升的果汁、3至4顆方糖或一匙蜂蜜，讓血糖回升，但情形嚴重就需使用升糖激素。

陳瑜忻也提醒，糖尿病患者通常大於40歲，但近來有年輕化趨勢，有人二十幾歲就得病。糖尿病與肥胖有很大關聯性，體重過重則胰島素抗性會增加，長期下來得糖尿病的機率會增加，高風險族群應多注意。

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