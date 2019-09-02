雙北連鎖超商、咖啡店騎樓禁菸 首日開罰13件

2019-09-02

〔記者賴筱桐、蔡思培／新北報導〕新北市和台北市連鎖超商和咖啡店騎樓已全面禁菸，從九月一日起開罰，昨天新制實施首日，衛生局就會同警方擴大稽查，新北市開罰十一件、台北市兩件，依菸害防制法開罰兩千元及一萬元不等罰鍰。

新北市衛生局健康管理科長陳欣蓉指出，許多連鎖超商及咖啡店在騎樓擺設桌椅，常有癮君子在騎樓喝咖啡、吞雲吐霧，二手菸常飄進大樓瀰漫周遭，經常接獲住戶及用路人陳情。

新北市和台北市已公告連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸，首波商家包含7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、美廉社、星巴克、85度C等，雙北市總共有三千六百多處店家，包括商家在騎樓前設置的陽傘桌椅，也列入禁菸範圍。

經過六個月宣導，昨天開始開罰，兩市的衛生單位和警方都展開稽查行動，總共開出十三張罰單。

吸菸者罰2000元 提供器具業者罰一萬

陳欣蓉表示，新北市昨天稽查六十七處，查獲十名吸菸行為人及一處違規提供熄菸器具的業者，吸菸者罰兩千元，提供熄菸器具的業者開罰一萬元，未來將針對民眾陳情熱點加強稽查。

台北市衛生局健康管理科長林夢蕙表示，截至昨下午四點，共稽查十二區、三十六處超商與咖啡廳，查到兩件違規，分別開罰二千元，目前商店騎樓牆壁都會貼上禁止吸菸貼紙，提醒民眾。

超商和咖啡店騎樓也不能吸菸，民眾說很好，這些地點往來人很多，可避免吸二手菸；不過癮君子則說，總得為他們劃設吸菸區吧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法