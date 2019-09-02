台鐵屏東潮州、台東雙向列車 晚間部分停駛

2019-09-02

〔記者王榮祥／高雄報導〕配合南迴鐵路電氣化施工，台鐵將從九月二日至十二月卅日間，每週有五個晚上停駛屏東潮州至台東雙向列車，改以客運路線替代運輸，客運票價則採台鐵區間車八折優惠。

每週5晚 5至9點停駛

台鐵進一步說明，停駛時段為每週一至週四、以及週六共五個晚上，從傍晚五點至晚上九點，週五跟週日則維持正常。

南迴鐵路全線電氣化總長一二三．二公里，預定明年底全線完工通車，其中潮州至枋寮共廿五．二公里路段因乘客較多，為減少轉乘不便，提前至今年底前通車，並規劃在南州到林邊實施雙軌化。

至12月30日 客運路線替代

鐵道局指出，潮州至枋寮段電氣化工程，因緊鄰鐵路沿線施工，僅能利用夜間無列車時段進行，且因工區偏遠，為達成電氣化提前通車，需延長每日施工時間，台鐵班次也需配合調整。

配合南迴路電氣化，鐵道局從民國一○六年九月起，累計啟動過四個階段台鐵減班暨公路客運替代運輸，今天開始到十二月卅日將實施第五階段，每週一至週四及週六，下午五時至晚上九時，台鐵停駛潮州至台東間雙向列車，另改以三條公路客運路線替代。

鐵道局表示，客運替代台鐵期間，票價為台鐵區間車八折，以高雄到台東單程為例，票價是一八六元，比自強號三六二元便宜許多。

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