高雄／清潔隊員甄試 十一考題疑逾範圍被疑護航特定人

2019-09-02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局首度公開招考清潔隊員風波不斷，昨再爆考生質疑考題超出範圍，多達十一題有爭議，如車床加工等，與環保業務無關，勞團質疑市府取消加分，又設定特殊考題，做法啟人疑竇。

市府：屬簡章規定機械常識範圍

市府環保局強調考試公平公正公開，考題經向委辦單位查明，屬於簡章規定中機械常識範圍，國家考試及國營事業招考都有相關內容，強調隨著機械設備的更新，隊員也須提升機械方面的能力，會要求委辦單位釋疑清楚。

高市清潔隊員甄試一連二天登場，市長韓國瑜一週前突取消臨時人員加分，挨批朝令夕改、失信於民，近一萬二千人搶考四萬薪水清潔隊員，將錄取正備取六百六十九人，可進用至一百一十一年，連孕婦、留美碩士、夫妻檔也來挑戰，其中二十七歲曾凱琳懷孕六個多月，育有一歲多小孩，原從事網拍工作，因懷孕辭職，這次報考清潔隊員，希望能有穩定的工作。

考生：機械考題與環局業務性質無關

許多考生質疑環保局公告的考試科目是機械常識，但考題卻出現車床、鉗工、鑽孔，如「一般高速車床的導螺桿為何種螺紋製成？」質疑超出考試範圍，應屬機工、電機、電工範疇，且與環保局業務性質無關，直呼很傻眼！紛紛到委辦單位、環保局臉書留言表達不滿。

高雄縣職業總工會理事長蘇致榮表示，考題與環保局業務性質完全沒關係，令人質疑市府臨時取消加分，又設定特殊考題，是不是要掩護另一批人？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法