《桃園》全市易肇事路段 今起9天交通大執法

2019-09-02

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕蘆竹區上月廿四日發生酒後駕車釀成三死四傷的重大車禍，市府警察局將從今天起至十日展開九天的「交通大執法」，各警分局分別對轄內易發生死亡車禍的重點路段，於上下班尖峰時刻加強稽查取締。

針對駕駛、行人7項行為加強取締

市警局交通警察大隊分析，因違規導致死亡車禍發生的主要原因，包括：汽車駕駛不禮讓行人、行人不依規定穿越車道等七項，呼籲駕駛人及行人務必遵守交通規則，以免加強執法後，因違規而吃上紅單，讓荷包變瘦。

每日8至10、16至18點擴大取締

交通大隊指出，今年六至七月桃園市易肇事路段分別為桃園區中山路、中壢區環中東路、楊梅區中山北路、大園區中正東路、大溪區介壽路、平鎮區中豐路、龜山區萬壽路二段、八德區介壽路二段、龍潭區中豐路及蘆竹區南崁路，各警分局將針對轄區易肇事路段，於每日上午八點至十點及下午四點至六點，擴大加強違規取締。

避免遭後車追撞 警籲行人靠左側走

交通警察大隊執法組長連國豐表示，經分析易造成死亡車禍發生的七項原因分別為：機車未依規定兩段式左轉，占十五．三％；機車不在規定車道行駛，占十二．二％；行人未依規定擅自穿越車道，占十．二％；逾七十五歲高齡者駕照逾期仍駕駛車輛，占四．一％；酒精濃度超過規定標準駕駛（酒駕），占四．一％；汽車駕駛不禮讓行人，占三．一％；超速，占二．○％。

另，因去年八月中壢警分局余姓巡佐下班晚間陪妻子散步，卻遭後方汽車撞死，警方為此建議民眾，行人若不是走在人行道或騎樓，而是走在馬路邊時，最好是靠左側行走，如此才能提早發現迎面而來的可能危害，增加反應時間與距離，做出適當閃避。

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