打球遇虎頭蜂 國中生被叮上百包

2019-09-02

〔記者劉曉欣、湯世名／彰化報導〕恐怖！彰化縣五名國中生昨天上午十時許到線西鄉寓埔路旁公園打棒球，傳出有三人疑似遭到成群虎頭蜂攻擊，其中一名黃姓男學生最嚴重，全身被螫了密密麻麻的傷口，痛得在地上打滾，經轉送彰化基督教醫院救治，院方發現他全身被蜂螫上百處傷口，所幸無生命危險，將住院持續觀察傷勢。

麻痛倒地打滾 送醫無生命危險

黃姓男學生說，他們昨天到該處公園打棒球時，一名學生擊球後，棒球滾到後方草叢間，他跑去撿球時，突然發現有少數幾隻虎頭蜂圍繞著他，緊接著突然眼前出現大批虎頭蜂群，朝他身上狂螫，他全身又麻又痛，痛得在地上打滾，受不了立即把衣服給脫了，奔跑到附近洗手台不斷沖洗，直到被送上救護車送醫。

黃男的母親也說，她兒子來這處公園打過好幾次球，從來沒發生過被蜂螫，看到兒子全身被蜂螫得密密麻麻，令她心疼。

除了黃男，一起打棒球的二名同儕也被螫，但傷勢輕微，黃男先被送往彰濱秀傳醫院治療，旋即轉送彰化基督教醫院，醫院發現黃男全身上下共被螫上百處傷口，立即為他施以治療。

線西路邊公園 消防員拆除蜂巢

至於公園現場由消防局人員拉起封鎖線後，消防員立刻全副武裝進入搜尋，最後在林木間發現一個約籃球大小的虎頭蜂巢，立即將蜂巢拆除，解除危機。

彰基副院長周志中指出，有人被虎頭蜂螫一處就斃命，但今年十四歲的黃男被虎頭蜂螫到上百處還沒事，真的很幸運，除了因為黃男年輕力壯，逃得快，且被蜂螫處都在四肢、背部，還好不是螫到頭部，因為頭部有很多血液，萬一集中在頭部，可能就會相當危險；依診治來看，黃男前胸、後背與大腿前側都有，意識是清楚的，可以對話，也可以行走，沒有生命危險，不過仍會繼續監測、觀察與治療。

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