第37年辦 2.3萬人泳渡日月潭

2019-09-02

〔記者謝介裕、劉濱銓／日月潭報導〕第三十七屆的日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動，昨日有台灣及來自美、加、日等三十六國泳客，合計二萬三四二八人參加，其中還有一一八名身障泳士挑戰自我，前總統馬英九也七度參加該活動，擔任縣長時創辦日月潭泳渡活動的吳敦義則因不會游泳只參加而不下水，整場活動在下午二時十二分最後一個泳客上岸後結束。

日月潭泳渡活動起點在朝霧碼頭，終點係伊達邵碼頭，全長約三千公尺，昨日上午七時三十分許，南投縣長林明溱陪同前總統馬英九、前副總統吳敦義等人，先在水社碼頭放流一萬尾總統魚苗後，隨即鳴槍讓泳客分批下水。

南投縣長林明溱指出，日月潭是全台最漂亮的風景區，萬人泳渡已舉辦三十七年，成功泳渡日月潭已成了很多人人生中要體驗的重要活動，而他是目前唯一泳渡成功的南投縣長，感到非常開心和榮耀。

此次泳渡活動儘管天氣穩定，但仍有一五五位泳客因擦傷、失溫、抽筋、眼睛不適等原因，而被送來救護站治療，其中三人因心肺問題後送埔里基督教醫院進一步診斷醫治後，已無大礙。

前總統馬英九昨第七度挑戰日月潭萬人泳渡，去年馬以一小時卅九分創下歷來最佳成績，但昨卻花了二小時十分鐘，他表示，今年泳渡人潮多，感覺很擠，過程中感覺被人踢了十次，但他踢到別人也有十次，「人多腳雜」成績才會變慢，盼泳渡一年多辦幾次，人數則可少一點，讓泳客能施展手腳。

馬也說，當年時任南投縣長的吳敦義，首創日月潭泳渡，活動傳承至今相當成功，但不論他怎麼勸說，吳敦義就是不來游，身為泳渡創始人，卻不會游泳，真的非常可惜。

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