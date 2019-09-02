加國代表愛台灣 今年游日月潭明年拚環島

2019-09-02

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭萬人泳渡馳名中外，就連加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）昨也熱情響應，組隊參加的八人全都順利完成三公里橫泳，芮喬丹說，他先前已攀登過玉山，昨泳渡完日月潭後，也許會在明年展開環島，盼將台灣人必做的三件事全都完成，展現他愛台灣的心。

登過玉山 要完成台灣人必做的3件事

芮喬丹目前已是第二次派駐台灣，第一次是二○○二至二○○六年派駐，此次則已駐台近一年，派駐台灣期間已完成登上台灣第一高峰「玉山」的挑戰，昨日參加日月潭泳渡，是今年初才決定，幾個月前還不斷練習游泳，如今挑戰泳渡成功，覺得非常開心。

芮喬丹說，昨在日月潭下水時，看見潭面人山人海的壯觀場面，讓他嚇一大跳。昨日的天氣相當好，水溫也適中，游起來非常自在舒服，不像在加拿大，就算在夏天游泳，水溫也非常低。

稱讚泳渡活動熱鬧 友善泳客熱情寒暄

芮喬丹也說，泳渡活動很熱鬧，過程中甚至有經過的泳客跟他寒暄問候，展現台灣人的友善與熱情，真的是非常值得推廣的活動。現在已在考慮明年展開環島，盼能完成台灣人一生必做的三件事，成為「正港」台灣人。

南投副縣長陳正昇，昨在泳渡上岸處的歡迎會上，也向芮喬丹恭賀，並希望芮喬丹能多來南投，享受在地人文風情，並將美好的泳渡經驗，分享給更多國際友人。

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