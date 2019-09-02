倒翻棚超時飲恨 頭城搶孤惹議

2019-09-02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城搶孤比賽爭議餘波盪漾，尋求衛冕的羅東鎮公所隊選手李育任率先「倒翻棚」，眼見冠軍即將到手，卻因「倒翻棚」時間超過大會規定的兩分鐘被判失格，親友相當不滿，質疑公平性，不排除發動抗議；頭城鎮中元祭典協會回應，一切依照規則，沒有疏失。

中元祭典協會︰依規則無疏失

八月廿九日深夜十一點多舉辦的頭城搶孤，有十二隊參賽，上屆冠軍李育任一開賽就甩開對手，十分鐘後使出倒掛金鉤完成「倒翻棚」，爬上孤棚平台後，繼續爬孤棧時，被裁判告知「倒翻棚」超出時間，被取消資格，最後由羅東鎮公所Ａ隊的李東益鋸下順風旗摘冠。

李育任親友指無計時器 質疑公平性

李育任親友賽後在臉書發文表達不滿，他的叔叔說，比賽當時，賽場未設計時器、裁判沒有宣布計時開始，等到李育任「倒翻棚」登上孤棚平台爬上孤棧，才被判定喪失資格，讓人難以信服。

這項爭議在臉書上引起討論，搶孤公平性受到質疑，話題持續延燒，李育任家人砲聲隆隆，他昨打破沉默，希望大會做合理解釋，別造成觀眾、選手疑慮。

搶孤裁判長林銘洲說，基於安全考量，選手爬上孤棚平台下方時，須繫上安全繩，在兩分鐘內翻上平台，時間、規則經領隊會議討論通過，李育任「倒翻棚」確有超時，裁判看他仍在拚鬥，未即時吹哨，經其他參賽隊伍反映，便依規定宣布李違規喪失資格。

中元祭典協會理事長楊碧村解釋，賽前均與各領隊開會說明遊戲規則，檢視整個比賽過程，比賽均遵守規則執行，未見疏失，針對選手的疑慮，明年舉辦時會再檢討改進。

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