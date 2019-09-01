逆流性鼻咽炎 婦人誤當慢性感冒

2019-09-01

文／陳建志

一名61歲女性，兩耳老是感到悶悶脹脹的，彷彿有東西蓋住，有時還會聽見「嗡嗡嗡」。不僅如此，喉嚨老是覺得卡卡緊緊的，特別是在鼻腔後方的頭顱中央處，彷彿有東西在流動，症狀持續了兩年，一直以為是「慢性感冒」。就醫時，我發現她的鼻咽部位相當紅腫，耳咽管功能測試呈現不良，採取鼻咽分泌物進行化驗後，pH值偏低。

該患者其實是罹患了逆流性鼻咽炎。鼻咽位於鼻腔後方，在正常狀態下，會有一層纖毛黏液毯覆蓋在黏膜上，用於抵抗因毛細現象、逆流向上的胃酸。如果因為過敏反應，破壞了黏膜固有的保護，只要有一點點胃酸逆流至此，就會受傷，輕者感到刺激，好像被鼻涕黏住，重者會感到熱、脹，甚至是頭痛；如果耳咽管開口發生腫脹與阻塞，續發中耳負壓與中耳炎，更會造成傳導性聽力障礙，引發耳鳴。

此病類似逆流性食道炎，皆起因於胃食道逆流，損害相關黏膜所致，差別於逆流高度不同，因此，有此病者，不見得會有逆流性食道炎；有逆流性食道炎者，也不見得會有此病。此病治療的關鍵，在於好好地控制過敏性鼻炎，建議口服或靜脈注射抗組織胺，若有耳科症狀者，建議使用副腎皮質素，好好地治療耳咽管黏膜的腫脹，以免遺留惱人的耳鳴。至於氫鉀幫浦阻斷劑、H型受器調節劑或其它制酸劑，可偕同上述治療策略，以加強療效。

建議這類患者，用餐後4小時內應避免躺床，以免胃食道逆流。平日可以多飲用清水（高頻率但每次少量），沖洗掉食道內逆流而上的胃酸。該患者在規則治療一個月後，症狀就已完全消失。由於此病患者大多不會感到胸口悶熱─「火燒心」（胃食道逆流標準症狀），診斷只能仰賴鼻咽內視鏡檢查，以及鼻咽分泌物之pH值測定，故有耳鳴、耳悶、喉嚨卡卡者，有可能就是此病作祟，宜正確就醫。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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