斗六文旦促銷 評鑑特等獎1箱賣3千元

2019-09-01

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林斗六市公所昨在環保運動公園舉辦大斗六文旦節，市長林聖爵表示，今年斗六文旦的糖度比往年高出○．五到一度，品質是近幾年最佳，價格不變，因產量較往年少近一成，想買頂級文旦動作得快一點。

產量4千多公噸 甜度高

林聖爵指出，今年斗六文旦種植面積約一百七十九公頃，平均每公頃可產廿三、廿四公噸，全市產量達四千一百八十九公噸，較往年少約一成，但糖度從十一度起跳，品質可說是近幾年最好，這兩天在斗六環保運動公園舉辦文旦節促銷，禮盒分六百、八百、一千元三個等級，獲特等獎文旦一箱十台斤賣三千元，頂級貨幾乎快賣光。

林聖爵說，他自己向文旦農買頂級文旦，十三度六個兩千五百元，十五度三個一千三百五十元，有錢還不一定買得到。

雲林縣長張麗善說，中秋節快到，應景的斗六文旦「柚香、柚甜、柚安全」，尤其斗六老欉文旦口碑佳，皮薄、果粒柔軟多汁、果香濃郁且甜度高為其特色，在市場受歡迎，成為消費者中秋自用送禮首選。

不過，也在現場設攤的華山基金會義賣的文旦銷路卻沒往年好，華山基金會表示，文旦農準備一千箱供義賣，往年這時候已經賣了八到九成，今年在現場只賣五成多，可能今年中秋節比較早，民眾還沒下手買。

鐵路警察台中分局斗六派出所則設攤宣導犯罪預防，秋節不送禮、不收禮，不赴宴，拒受請託關說。

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