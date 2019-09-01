高雄／通報蜂窩10天未摘除 里長批效率差

2019-09-01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市華北街民宅屋簷下近來蜜蜂築巢飛來飛去，嚇壞住戶擔心被叮傷，忠孝里長蔡美雪通報市府，不料包商二度來了又走，十天仍未摘除蜂窩，她批評市府效率太差，一九九九專線形同虛設；市府農業局昨向里長致歉，允諾盡速摘除。

鳳山區華北街三四四巷二戶民宅中間的屋簷下近來發現蜂窩，不時可見蜜蜂飛來飛去，住戶嚇壞，擔心被叮受傷，忠孝里長蔡美雪據報到場，幫忙打一九九九專線通報市府。

蔡美雪表示，農業局委外包商來了二次，第一次八月二十二日開車到場，稱沒帶捕蜂工具後離去，昨又以蜂窩太高為由，同樣是來了又走，迄今已經十天，仍未摘除蜂窩，令大家很傻眼。

蔡美雪表示，華北街三四四巷有十至二十戶住戶，許多住戶看蜜蜂飛來飛去，很擔心會被蜜蜂叮傷，且李姓住戶家中有小孩，要求市府趕快處理，沒想到包商來了二次，看一看未解決竟然就離開了，令人感到氣憤，浪費大家的時間。

蔡美雪說，市府請大家打一九九九專線，還稱案件管制處理四小時，蜂窩十天摘除不了，她批評根本是形同虛設，市府行政效率太差，要求市府盡速處理，避免造成蜜蜂傷人。

農業局表示，過去捕蜂業務都是消防局處理，今年五月以後，回歸農業局委外處理，後續將追究包商責任。

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