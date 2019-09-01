高雄特貿三招商啟動 投資估逾265億元

2019-09-01

〔記者王榮祥／高雄報導〕被稱為鑽石級土地開發案的高雄多功能經貿園區「特貿三」，本週將啟動招商，全案投資規模預估超過二六五億元，約可創造四千個就業機會，高市都市發展局指出，招商說明會還沒開，已有多家業者領標。

住商使用 約創造4000個就業機會

高市都發局長林裕益表示，特貿三是高雄港區少數可作「住宅、商業使用」的土地，極具發展潛力，堪稱高雄鑽石黃金地段，八月十五日公告招商後，已接獲多家企業詢問、領標。

都發局說明，特貿三位於高雄多功能經貿園區核心位置，附近有輕軌、捷運，緊鄰高雄展覽館、市立圖書館總館、高軟科技園區、高雄港埠旅運中心等區。

此外，附近有十處公辦市地重劃，預計民國一一○年底完成，加上周邊民間開發案如晶英國際行館、總圖二期ＢＯＴ、遠雄集團The One都陸續進場，此時是投資最佳時機。

分南、北兩基地 面積約5.3公頃

都發局表示，特貿三分南、北兩塊基地，北基地約三．一公頃（九三八七坪），採設定地上權方式開發，權利金廿三億八九三八萬元，分九期繳納，存續期間為七十年；南基地約二．二公頃（六六七五坪），採權利變換方式開發，可興建住宅使用，權利金七十二億一○六二萬元，分三期繳納。

2日及4日分別在北高開說明會

都發局評估，此案投資規模將超過二六五億元，估計可創造四千個就業機會，九月二日下午兩點半，將在台北君悅酒店舉辦首場招商說明會，九月四日下午在高雄市政府四維行政中心舉行第二場招商說明會。

詳情可洽07-3368333轉2239或3521，或至都發局網站http://urban-web.kcg.gov.tw。

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