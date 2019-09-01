高雄／菩提樹斷頭 韓護樹承諾被質疑

2019-09-01

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市復興國小多達十棵菩提樹被領有專業證照的廠商修到斷頭，引發生態團體強烈撻伐，痛批是小學生態教育的最壞示範；高市議員黃捷更質疑曾簽署護樹承諾的高雄市長韓國瑜，對護樹內容一頭霧水。

復興國小10棵樹 截斷樹幹逾30公分

長期關注都會樹木生態的高雄愛樹人團長莊傑任指出，日前接獲民眾舉報，前鎮區復興國小籃球場旁整排菩提樹被「斷頭」，被截斷樹幹都超過卅公分，樹況慘不忍睹。

生態團體：小學生態教育最壞示範

愛樹人昨偕同高雄市護樹護地協會、高雄野鳥學會、南部反空汙聯盟、高市公民監督公僕聯盟等多個團體到場抗議，痛批修樹修過頭，還誇稱聘請專業廠商處理，根本是專業斷頭！讓人無法接受，也是生態教育最壞示範。

生態團體提醒選前簽署過護樹承諾的高雄市長韓國瑜應該兌現承諾，而樹木修剪規範應納入研究喬木修剪的學術單位主持，景觀業者與商會相關人等應利益迴避，一旦違規應予重罰。

黃捷：韓一頭霧水 不知自己簽了什麼

時代力量高市議員黃捷質疑，市長去年簽署過樹木保護承諾，卻還是一頭霧水，不知道自己簽了什麼？從一月到現在，她已跟相關單位討論過很多次，樹木保護修剪條例仍無法修正，保護高雄的樹很難嗎？

市府：廠商未依作業規範 將追究責任

對此，教育局表示，廠商雖具樹木修剪與監看證照，因過度修剪十棵菩提樹，未依高雄市植栽移植作業規範辦理，將追究相關責任，過度修剪如造成校方損失，後續會與廠商洽談相關賠償責任，目前觀察所有菩提樹都已長出新葉，學校也會持續養護責任。

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