中寮環鄉公路後續工程 縣府卡錢關

2019-09-01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕交通部接連核定補助中寮鄉環鄉公路第一期工程，以及國姓鄉投147線第一階段部分路段的拓寬工程，交通部次長黃玉霖昨親自下鄉說明，並允諾南投縣府若能在九月份提出計畫，中寮環路公路二、三期及國姓投147線延長拓寬十公里工程，即可於今年通過補助。惟縣府工務處說，縣府無法自籌後續地方配合款，且根本無法趕在二○二二年全數完工。

2條道路近2成自籌款

南投縣府工務處長陳錫梧表示，兩條道路的完整計畫早就完成，九月送件沒有問題，但兩條道路都有十九%的地方自籌款，縣府若要同步做這中寮環鄉公路第二、三期工程，及投147線第二階段拓寬工程，得再自籌數億元配合款。

交部已核准一期工程

打通南投縣中寮鄉任督二脈的中寮鄉環鄉道路，交通部八月核定補助「生活圈道路交通系統建設計畫」第一期的投22線龍鳳瀑布到觀音亭路段拓寬工程，補助三．三億元，縣府要自籌七千七百萬元的配合款。

交通部次長黃玉霖、公路總局第二區養護工程處長劉世桐等人，昨會同立委蔡培慧、中寮鄉縣議員張永輝等人下鄉說明，地方民眾和立委蔡培慧都希望不要等一期做好才要核定二、三期工程計畫的補助。

黃玉霖一行人後來轉往國姓鄉，向鄉民說明核定補助的國姓投147線第一階段4K+625~7K+300路段的拓寬工程內容。該工程中央補助二．六億元，縣府須配合七千萬元。地方也反映，能儘速核定補助第二階段十公里路段的工程計畫。

陳錫梧說，縣府目前還有150縣道要拓寬、139丙線還未做完，溪頭公路也還有數公里要拓寬，投17線也只做了一半，這些都得縣府籌錢完成，因此根本無法把錢全用在這兩條道路工程。

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